«Транснефть – Западная Сибирь» расширит перечень исследований качества нефтепродуктов

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Испытательная лаборатория ЛПДС «Омск» Омского филиала АО «Транснефть – Западная Сибирь» расширит перечень выполняемых исследований.

Расширение функционала стало возможным с началом использования современного анализатора – атомно-абсорбционного спектрометра, установленного в зале спектрографических методов анализов обновлённой лаборатории. Теперь, помимо определения концентрации железа в автомобильном бензине, лаборанты смогут проводить анализы по наличию в нём ещё двух металлов – марганца и свинца.

Все приборы в лаборатории подключены к Единой лабораторной информационной системе (ЕЛИС), позволяющей автоматизировать этапы проведения анализов нефтепродуктов и передавать их в режиме реального времени в ПАО «Транснефть». В текущем году на базе лаборатории реализуется проект по внедрению программно-аппаратного комплекса ЕЛИС, который позволит передавать данные в информационную систему практически без участия лаборантов.

В целях модернизации производственной инфраструктуры ЛПДС «Омск» выполнено строительство нового здания лаборатории, её общая площадь составляет 800 кв. м. В обновлённой лаборатории предусмотрены рабочие помещения для проведения хроматографических методов анализов, испытаний противотурбулентной присадки, моторных испытаний, водоподготовки и приготовления растворов. Оборудованы склады, в том числе для хранения арбитражных проб, реактивов, кислот. Помещения оснащены в соответствии со стандартами промышленной безопасности и охраны труда.

Организовано отдельное помещение для проведения испытаний по определению детонационных характеристик автомобильного бензина. В дальнейшем в этом же помещении будет смонтирована современная установка для определения цетанового числа дизельного топлива.

Лаборатория осуществляет свою деятельность в области аккредитации согласно требованиям ГОСТа и Таможенного союза.

Справочно: строительство нового здания лаборатории было выполнено в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия и в целях модернизации производственной инфраструктуры ЛПДС «Омск». Данная станция является ключевым звеном системы магистральных нефтепродуктопроводов Западной Сибири. Здесь осуществляется приём нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива – с Омского НПЗ, которые затем транспортируются на запад по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Уфа – Омск и на восток по МНПП Омск – Сокур.