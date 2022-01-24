В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви

Фото с сайта СУ СК России по Омской области

14-летняя жительница Омска и её 17-летний возлюбленный спланировали убийство семьи девочки, которая была против их отношений.

Омские правоохранители задержали подростков, обвиняемых в убийстве семьи из трёх человек. Расправу спланировала 14-летняя школьница: родители запрещали ей встречаться с возлюбленным, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство родителей и своей младшей сестры – 10-летней девочки-инвалида, страдавшей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемую заставляли ухаживать. Влюблённая пара разработала план убийства: парень наточил штык-нож для забоя домашних животных, девочка приготовила возлюбленному проход через задний двор.

В ночь на 22 января подозреваемый пробрался в дом и с ножом в руке набросился на спящих родителей (38-летнего отчима, 35-летнюю мать) подружки, а затем на её сестру. От полученных ножевых ранений все трое скончались на месте трагедии.

«После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности», – говорится на сайте Следственного комитета по Омской области.

На протяжении полутора суток силовики искали неизвестного бородатого мужчину. Однако затем эксперты засомневались в том, что девочка говорит правду. После повторного допроса в убийстве сознался парень, затем его подружка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве трёх человек. Следователи планируют выходить в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее житель Новосибирска расправился со своей сожительницей по общежитию из-за конфликта 1 января.