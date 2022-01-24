Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Гений места
Олимпиада в Пекине-2022
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви

Фото В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви
Фото В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви

Фото с сайта СУ СК России по Омской области

14-летняя жительница Омска и её 17-летний возлюбленный спланировали убийство семьи девочки, которая была против их отношений.

Омские правоохранители задержали подростков, обвиняемых в убийстве семьи из трёх человек. Расправу спланировала 14-летняя школьница: родители запрещали ей встречаться с возлюбленным, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство родителей и своей младшей сестры – 10-летней девочки-инвалида, страдавшей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемую заставляли ухаживать. Влюблённая пара разработала план убийства: парень наточил штык-нож для забоя домашних животных, девочка приготовила возлюбленному проход через задний двор.

Фото В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви 2

В ночь на 22 января подозреваемый пробрался в дом и с ножом в руке набросился на спящих родителей (38-летнего отчима, 35-летнюю мать) подружки, а затем на её сестру. От полученных ножевых ранений все трое скончались на месте трагедии.

«После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности», – говорится на сайте Следственного комитета по Омской области.

Фото В Омске подростки убили семью из 3 человек из-за запрещённой любви 3

На протяжении полутора суток силовики искали неизвестного бородатого мужчину. Однако затем эксперты засомневались в том, что девочка говорит правду. После повторного допроса в убийстве сознался парень, затем его подружка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве трёх человек. Следователи планируют выходить в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее житель Новосибирска расправился со своей сожительницей по общежитию из-за конфликта 1 января.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15386
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
Омск
8548
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
Омск
8137
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
Омск
9776
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8920
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла