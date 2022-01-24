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АО «Транснефть – Западная Сибирь» планирует провести в 2022 году 1692 учебных тренировки

Фото АО «Транснефть – Западная Сибирь» планирует провести в 2022 году 1692 учебных тренировки
Фото АО «Транснефть – Западная Сибирь» планирует провести в 2022 году 1692 учебных тренировки

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

В зоне ответственности Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО «Транснефть – Западная Сибирь») состоялось учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Омск – Павлодар через реку Омь.

В ходе учебной тренировки персонал подразделений Омского РНУ решал задачи по устранению локализации и ликвидации разливов нефти на водной поверхности при наличии ледяного покрова.

Согласно сценарию, оператор Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода Омск – Павлодар ниже допустимого. В режиме телеуправления транспортировка была остановлена, на место падения давления для выяснения причин направлена патрульная группа. Проведено оповещение персонала профессионально-аварийного спасательного формирования, отделов и служб в соответствии с утверждённой схемой.

При обследовании места условной нештатной ситуации патрульная группа обнаружила «выход» нефти на водную поверхность реки, был проведён анализ газовоздушной среды, взяты пробы воды, выставлены предупредительные знаки.

Для локализации и ликвидации последствий произведена вырезка прорезей и майн в ледовом покрове реки, установлены боновые заграждения длиной 110 погонных метров, нефтесборщики и ёмкости для сбора нефти. В постоянном режиме лаборанты выполняли отбор проб поверхностных вод и атмосферного воздуха в зоне проведения работ. Всего в УТЗ принимали участие 53 сотрудника, было задействовано специальное оборудование и более двадцати единиц техники, в том числе передвижная парогенераторная установка, пожарные автомобили, автомобильные краны, баровая установка на базе ДТ-75.

Все поставленные задачи участники УТЗ выполнили в регламентное время. Наблюдательная комиссия отметила слаженность действий, оперативное реагирование и профессиональную подготовку сотрудников и в нештатной ситуации.

Справочно: Отработка навыков и умений работников в ходе УТЗ является важной составляющей системы промышленной безопасности на объектах предприятия. В 2022 году в зоне ответственности АО «Транснефть — Западная Сибирь» запланировано провести 1692 учебных тренировки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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