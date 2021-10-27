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Добровольцы АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовали волонтёрский проект в поддержку детей

Фото Добровольцы АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовали волонтёрский проект в поддержку детей
Фото Добровольцы АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовали волонтёрский проект в поддержку детей

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Волонтёрский актив АО «Транснефть – Западная Сибирь» подвёл итоги крупного корпоративного волонтёрского проекта «Чужих детей не бывает». Данный проект был реализован в шести регионах присутствия предприятия: Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае в сентябре и октябре 2021 года.

Он был направлен на поддержку детей-сирот и детей с особенностями физического и ментального здоровья, оказание помощи в развитии их социально-коммуникативных навыков.

В рамках проекта были реализованы пять социальных акций: «Один час – одна жизнь», «Моя кровь спасёт жизнь», «Волонтёр на день», «Один шаг – одна жизнь» и «Экопереработка в помощь детям».

Волонтёры оказали помощь воспитанникам семи специализированных учреждений: КУ «Детский дом № 3» и «Адаптивная школа-интернат № 16» в г. Омске, «Oяшинский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» Новосибирской области, КГБОУ «Красноярская (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих детей», «Дом ребёнка № 1» г. Ачинска, «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Томска и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» в г. Ишиме. В общей сложности в проекте приняли участие более семисот волонтёров предприятия – сотрудников и членов их семей, почти 500 детей смогли получить поддержку добровольцев.

Был организован ряд творческих и образовательных мероприятий для воспитанников социальных учреждений Омска, Томска и Ишима. Так, например, в томском центре помощи детям волонтёры провели кулинарный и художественный мастер-классы. В омских учреждениях для детей-сирот прошло интерактивное химическое шоу, театрализованное представление и занятие по канистерапии. В Ишиме воспитанники центра приняли участие в игровом квесте.

Кроме того, в Красноярске и Ишиме добровольцы инициировали акции по уборке территорий детских домов и центров. Сотрудники-доноры в пяти регионах сдали почти 30 литров крови для маленьких пациентов детских больниц. Также волонтёрами было собрано порядка 350 тысяч рублей пожертвований за счёт акции по экопереработке вторсырья и добровольных отчислений сотрудников части ежемесячного заработка. Эти деньги были направлены на улучшение материально-технического состояния учреждений. В детские дома и социально-реабилитационные центры приобретены канцелярские товары, спортивный инвентарь, книги, бытовая техника, комплекты зимней одежды и обуви.

В ходе проекта «Чужих детей не бывает» в каждом регионе волонтёры провели большую подготовительную работу. Были учтены пожелания воспитанников и руководства детских учреждений. Так, в Красноярской школе-интернате остро стоял вопрос по обновлению техники для проведения развивающих занятий, поэтому на собранные средства добровольцы приобрели музыкальную аппаратуру. В Oяшинском детском доме-интернате волонтёры помогли установить телевизоры.

Волонтёрская деятельность является важным инструментом социальной активности предприятия и служит развитию корпоративных коммуникаций. Среди сотрудников АО «Транснефть – Западная Сибирь» добровольческое движение получило поддержку в 2012 году. В числе основных направлений волонтёрской деятельности – помощь сиротам, воспитанникам детских домов и социальных приютов, одиноким пожилым людям, приютам для животных, организация спортивных мероприятий, донорских, экологических и историко-патриотических акций. Большая часть волонтёрских проектов осуществляется силами молодых специалистов и активистов предприятия.

Так, за десять месяцев 2021 года добровольцами акционерного общества проведено 17 различных волонтёрских мероприятий и акций, на их реализацию было собрано более 2 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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